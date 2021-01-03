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Иран и Россия готовят встречу по вакцине от коронавируса

13:38, 03 января 2021

Россия и Иран планируют провести переговоры по вопросу производства вакцины от коронавируса, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.

По его словам, во время телефонного разговора лидеров двух стран в октябре 2020 года подчёркивалась заинтересованность иранской стороны в сотрудничестве с РФ в области производства вакцины от COVID-19 и обмена опытом.

В настоящее время осуществляется изучение российских документов по вакцинам, — отметил Джалали.

Посол добавил, что было принято решение об организации встречи по данному вопросу в ближайшее время, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко хочет нажиться на закупке вакцины от коронавируса, поэтому отказывается регистрировать российский препарат «Спутник V».

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

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