Иран и «пятёрка» приступят к подготовке встречи министров по ядерной сделке

https://static.news.ru/photo/915fd8aa-3ee7-11eb-a5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Представители Ирана и «пятёрки» международных посредников, в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай, в ходе виртуальной встречи Совместной комиссии по выполнению СВПД по иранской ядерной программе обсудят подготовку к заседанию министров.

По словам дипломатического источника, переговоры по данному вопросу пройдут 16 декабря.

Комиссия в онлайн-формате начнёт подготовку к министерскому заседанию, которое в настоящее время планируется до конца года, — уточнил он.

Предполагается, что из-за ограничений по коронавирусу в мире встреча министров также состоится в онлайн-режиме, передаёт ТАСС.

Заседание Совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров Ирана и «пятёрки» в Вене было запланировано на 16 декабря. Однако его перенесли в онлайн-формат. Представители делегаций выступят дистанционно из столиц стран — участниц ядерной сделки. Участники заседания обсудят вопросы дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. Ожидается, что российскую сторону во время обсуждения представит замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Рябков заявил, что Иран намерен установить новые центрифуги на ядерном объекте в Натанзе, что не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг СВПД. По его словам, Иран постепенно отходит от добровольных обязательств в рамках СВПД.

Сейчас СВПД позволяет Тегерану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Власти должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Власти Ирана решили форсировать принятие закона об увеличении уровня обогащения урана из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при Министерстве обороны страны. Если закон примут, то он обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%.