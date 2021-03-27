Иран и КНР подписали договор о стратегическом партнёрстве сроком на 25 лет

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Иран и Китай подписали соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнёрстве». Договор рассчитан на 25-летний срок.

Как сообщает агентство FARS, подписи под документом поставили глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его китайский коллега Ван И. Оба руководителя внешнеполитических ведомств подтвердили намерение расширять двусторонние отношения.

Отношения между Ираном и Китаем многоуровневые и глубокие, это необходимо отразить в документе. <...> Соглашение имеет всеобъемлющую дорожную карту, — сказал в преддверии подписания договора пресс-секретарь иранского МИД Саид Хатибзаде, чьи слова приводит агентство FARS.

Хатибзаде заметил, что соглашение предполагает в первую очередь сотрудничество в экономической сфере. В частности, внимание уделяется частному сектору, а также участию Ирана в инициативе «Один пояс, один путь». Он также пояснил, что учтено сотрудничество в культурной и социальной сферах и в медиасфере.

Отмечается, что визит Ван И в Тегеран был приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По случаю этой даты главы МИД Ирана и КНР открыли выставку документов, касающихся взаимодействия государств в последние полвека.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов возобновить выполнение условий ядерной сделки с Ираном при условии, что к этому готов Тегеран. Глава Госдепартамента коснулся темы ядерной сделки на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.