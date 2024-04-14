Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН после обмена ударами

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Иран и Израиль выступят на сегодняшнем срочном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном атаке Тегерана, сообщает РИА Новости. Источник в Совбезе уточнил, что обе страны попросили об этом.

И та и другая стороны попросили возможности выступить. И они выступят, — сказал собеседник агентства.

Иран в ночь с 13 на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и дронами. Как сообщалось, при первом пуске было направлено 70 ракет, при втором — 80. ЦАХАЛ удалось перехватить 99% из них. Израильские военные настаивают на решительном ответе Тегерану.

Позже глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что Вооруженные силы Ирана не планируют продолжать атаки на Израиль. По его словам, операция под названием «Правдивое обещание» завершена. Он добавил, что в случае ответной атаки Израиля реакция Тегерана будет «более решительная».

Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами заявил, что операция Ирана против Израиля оказалась успешнее, чем предполагалось. По его словам, беспилотники и ракеты смогли преодолеть системы противоракетной обороны.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль. Тегеран назвал позицию Лондона, Берлина и Парижа по поводу нападения на посольство Ирана в Дамаске безответственной.