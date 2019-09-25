Первое рабочее утро главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН началось с министерской встречи «пятёрки» и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Ещё до её начала перед входом в комнату для переговоров столпилось несколько десятков журналистов: когда показался глава МИД Ирана Джавад Зариф, многие в считанные секунды окружили дипломата — не помогли даже предупреждения охраны. Тем не менее добиться от него каких-либо заявлений не удалось. К другим участникам встречи представители СМИ отнеслись более сдержанно, а главу европейской дипломатии Федерику Могерини и вовсе молча проводили взглядом. На выкрикиваемые из толпы вопросы министры лишь улыбались, а глава МИД Китая Ван И просто развёл руками.

Когда журналистов наконец-то пустили в переговорную, министры и Могерини отвели лишь минуту для протокольной съёмки, но никто из журналистов не двинулся с места после просьбы выйти — все хотели услышать хоть какие-то вступительные слова. Только после того, как просьбу повторили второй и третий раз, они начали покидать комнату. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Негативный фон перед встречей создала произошедшая в середине сентября атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой Эр-Рияд и Вашингтон обвинили Тегеран. Власти Ирана отрицают свою причастность, однако европейские члены «пятёрки» склонны думать иначе, о чём в Лондоне заявили открыто. Если вину Тегерана удастся доказать, то отношение к нему в ЕС может претерпеть существенные изменения. Под вопросом окажется и судьба одобренного Европейской комиссией в августе 2018 года транша на сумму 50 млн евро, часть которого уже была выплачена. Союзником Ирана в этой ситуации остаётся Россия, но в случае признания его вины в атаках не исключено, что она останется в стороне.

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За закрытыми дверями министры обсуждали вопрос внесения изменений в существующую сделку. Об их необходимости президент Франции Эммануэль Макрон заявил 24 сентября с трибуны Генассамблеи, предложив возобновить диалог по иранской ядерной программе и привлечь в него США и страны региона. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь публично занял позицию президента США Дональда Трампа — о необходимости нового соглашения. Постепенно число тех, кто ещё верит в силу СВПД, начинает уменьшаться.

В Тегеране тоже начинают осознавать, что угрозы о постепенном отходе от обязательств в рамках сделки не заставят евротройку обеспечить требуемый им объём торговли в обход санкций США. Созданный ранее механизм взаиморасчётов INSTEX показал свою несостоятельность, а привлечение к нему других стран так и осталось нереализованным. Главное требование Ирана — обеспечить экспорт нефти без снятия американских рестрикций кажется и вовсе невыполнимым. На этом фоне Тегеран решил перехватить дипломатическую повестку и предложить свои варианты изменений в действующее соглашение. Информацию об этом перед началом заседания со ссылкой на источник сообщил иранский телеканал PressTV.

О готовности к диалогу публично объявил президент ИРИ Хасан Рухани. По его словам, в Тегеране пойдут на «обсуждение небольших изменений или дополнений» в сделку, если со страны будут сняты санкции. Суть предложений Ирана по СВПД, по данным источников Al Jazeera, заключается в принятии страной дополнительного протокола к соглашению, который позволит МАГАТЭ проводить внезапные проверки ядерных объектов страны. В обмен Тегеран потребует не только снятия санкций США, но и ратификации СВПД Конгрессом.

Шансы, что иранское предложение будет принято, крайне малы. Одно из основных препятствий — позиция Трампа о необходимости новой сделки, под которую будет подведена и ракетная программа, и действия Ирана в регионе. После того, как его позицию публично поддержал Джонсон, отход от неё кажется маловероятным. Иран же к такому шагу не готов. Усугубляет положение и обострение и без того крайне напряженных отношений Саудовской Аравии с Ираном и спровоцированная последним эскалация в Персидском заливе и Ормузском проливе — учитывая комбинированный характер атаки, вряд ли йеменские хуситы могли провести её самостоятельно. Пока же текущее развитие событий говорит о том, что действующее соглашение в скором времени может прекратить существование. Не исключено, что тогда у Тегерана появиться больше инструментов для давления на международных игроков, чтобы он мог продолжать торговлю нефтью.