Иран готов стать площадкой для внутриафганских переговоров

https://static.news.ru/photo/53855098-c9d8-11ea-b88a-fa163e074e61_660.jpg Аббас Арагчи Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тегеран может предоставить площадку для внутриафганских переговоров об установлении мира в стране, заявил 19 июля 2020 года замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи во время визита в Афганистан, посвящённого обсуждению с Кабулом подписания соглашения о взаимном и всестороннем сотрудничестве. Накануне он встретился с и .о. глав МИД и Минфина Афганистана — Мохаммадом Атмаром и Абдулом Аргандивалом.

Иран готов принять афганские мирные переговоры, если об этом попросит Кабул. <...> Мы поддерживаем контакты со всеми силами в Афганистане, потому что протяжённость нашей границы с этой страной составляет более 1 тыс. км, и мы видим тот ущерб, который принесли этому государству события последних лет, — цитирует дипломата телеканал «Толо ньюс».

Он добавил, что в данных вопросах лучше не полагаться на Соединённые Штаты Америки. По его словам, присутствие Белого дома в регионе только провоцирует новые обострения.

29 февраля 2020 года лидеры «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана.

Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры между властями Афганистана и «Талибаном» могут пройти в Дохе (Катар).