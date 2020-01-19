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Иранские власти готовы изменить свои отношения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил парламента страны Али Лариджани.

По его словам, это произойдёт в случае, если страны Европы будут неверно, с точки зрения Тегерана, применять механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передаёт Tasnim.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что США и Европа демонстрируют различные подходы в отношениях с Ираном, однако в настоящее время необходимо поддерживать переговоры. По его словам, хотя американская сторона в одностороннем порядке отказалась от ядерного соглашения и решила перейти к максимальному давлению, Европа намерена добиться прогресса с помощью обсуждения ситуации.