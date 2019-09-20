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Представители Погранично-таможенной службы США помогут украинским пограничникам в апробации новой модели охраны границы на одном из участков. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут представители Погранично-таможенной службы США, — цитирует его «Интерфакс-Украина». Дейнеко с делегацией офицеров Госпогранслужбы Украины в...