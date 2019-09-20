Иран будет сбивать любые нарушающие воздушное пространство страны беспилотники, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Мы продолжим сбивать беспилотники, вторгающиеся в наше воздушное пространство, — подчеркнул командующий в эфире Press TV.
Он также отметил, что любой ответ Ирана на внешние нарушения будет жёстким.
Как ранее писал News.ru, Вашингтону стоит понять, что санкционная политика США потерпела неудачу. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.