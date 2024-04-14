В Иране назвали атаку на Израиль завершенным ответом Постпредство Ирана в ООН объяснило атаку на Израиль правом на самооборону

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянное представительство Ирана в ООН заявило в социальной сети Twitter (X), что атаку на Израиль можно считать завершенным ответом на удар властей еврейского государства по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Дипломаты подчеркнули, что ответные ракетные удары и атаки беспилотников по военным объектам на «оккупированных территориях» являются неотъемлемым правом Тегерана на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

При этом постпредство в ООН предупредило, что в случае «еще одной ошибки» Израиля, ответ Тегерана будет «намного жестче». Один из военных командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявил иранскому гостелеканалу Press TV, что Иран ответит на действия Израиля с удвоенной силой, если Тель-Авив посмеет что-либо предпринять в ответ на сегодняшнюю атаку.

Пресс-служба КСИР сообщила, что десятки баллистических ракет, запущенных Ираном, поразили цели на территории Израиля. Управление по связям с общественностью пообещало чуть позже опубликовать эти данные.

Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил ABC News, что президент Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют выступить с заявлениями вечером 14 апреля. Сейчас американский президент вернулся в ситуационный центр для последующей встречи со своей командой национальной безопасности.

Источник телеканала АВС News ранее сообщил, что Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.