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Иракские спецслужбы задержали террориста-губернатора

15:24, 03 мая 2021
Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Представители Национального агентства информации и расследований (НАИР) при МВД Ирака задержали члена запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Али аль-Джамили. В иерархии преступников он был губернатором Эль-Фаллуджи, передаёт Al Sumaria.

Задержанный уже признался в совершении десятков терактов, некоторые из которых были направлены против силовиков.

По данным спецслужб, ещё в 2005 году мужчина присоединился к другой запрещённой в РФ террористической организации «Аль-Каида». Тогда его удалось задержать, он получил 15 лет тюрьмы, но был освобождён в 2011 году.

После этого он вошёл в ИГ, некоторое время совершал теракты в Сирии, а затем вернулся в Ирак. Сначала преступники назначили его «заместителем губернатора Мосула», а потом — «губернатором Эль-Фаллуджи».

Накануне стражи порядка Турции задержали боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который был соратником главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. Самого аль-Багдади ликвидировали американские военные в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии. 27 октября 2019 года информацию об уничтожении лидера ИГ подтвердил тогдашний президент США Дональд Трамп.

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