Иран пресек атаки иракских группировок на США Reuters: иракские группировки прекращают атаки США по просьбе командира из Ирана

Фото: Khalil Dawood/Xinhua/Global Look Press

Иракские вооруженные группировки прекращают атаки на США по просьбе иранского командующего, пишет Reuters со ссылкой на источники из Ирака и Ирана. По данным агентства, решение было принято после визита главы элитного иранского подразделения «Кудс» Эсмаила Каани в Багдад. Собеседники агентства считают, что это признак желания Тегерана предотвратить более широкий конфликт.

По информации источника, Каани встретился с представителями нескольких вооруженных группировок в аэропорту Багдада 29 января, менее чем через 48 часов после того, как Вашингтон возложил на эти отряды ответственность за убийство трех американских солдат на аванпосту «Башня 22» в Иордании.

По словам 10 инсайдеров, командующий сказал иракцам, что если они прольют американскую кровь, то рискуют получить жесткий ответ от Штатов. По данным агентства, он заявил, что ополченцы должны залечь на дно, чтобы избежать ударов США по их старшим командирам, разрушения ключевой инфраструктуры или даже прямого возмездия Ирану.

Агентство пишет, что с 4 февраля не было совершено ни одного нападения на американские войска в Ираке и Сирии. При этом отмечается, что за две недели до визита Каани их было более 20, что стало частью всплеска насилия со стороны группировок, выступающих против войны Израиля в Газе.

Без прямого вмешательства Каани было бы невозможно убедить «Катаиб Хезболла» прекратить военные операции для деэскалации напряженности, — заявил высокопоставленный командир одной из иракских вооруженных группировок.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что американские авиаудары по объектам в Ираке и Сирии могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и призвал стороны принять меры для снижения напряженности.