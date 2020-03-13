Власти Ирана планируют подать жалобу в Совет безопасности ООН на авиаудары Соединённых Штатов по складам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» (запрещена на территории РФ).
Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел страны,
12 марта 2020 года самолёты ВВС США нанесли удары по базе иракского народного ополчения аль-Хашд аш-Шааби, размещённой в районе деревни аль-Хурай у границы Сирии с Ираком.
Ранее NEWS.ru сообщал, что двое американцев и один британский солдат погибли после ракетного обстрела военной базы Таджи в пригороде иракской столицы. Не менее одиннадцати военнослужащих НАТО ранены. Атакующие использовали 15 ракет от советской реактивной установки «Катюша». Военные не знают, кто стоит за обстрелом.
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