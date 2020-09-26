Иорданский король распустил парламент

https://static.news.ru/photo/b39c99ca-00e0-11eb-a700-fa163e074e61_660.jpg Парламент Иордании Фото: مجلس النواب الأردني/facebook.com

Король Иордании Абдалла II распустил 27 сентября Палату депутатов и поручил правительству организовать всеобщие выборы.

Иорданский монарх принял решение в соответствии с параграфом третьим 34 статьи Конституции. Проведение новых выборов запланировано Избиркомом на 10 ноября, передаёт национальное агентство Petra.

Нижняя палата Нацсобрания состоит из 130 народных избранников, а верхняя — сенат — из 65 членов, которые назначаются королём Иордании.

Согласно опросу населения, который 24-27 сентября провёл Центр стратегических исследований при университете Аммана, 51% респондентов высказались за перенос выборов из-за пандемии коронавируса. А 59% опрошенных заявили, что не станут участвовать в голосовании.

Ранее власти Иордании возобновили действие режима ограничений с 17 по 30 сентября из-за роста числа заразившихся COVID-19. Школы в Аммане и других городах снова перешли на дистанционное обучение. Согласно распоряжению министерства по делам вакуфов, ислама и святых мест, на две недели были прекращены службы в церквях и мечетях. Государственные учреждения, предприятия сферы торговли и обслуживания перешли на сокращённый график работы. Городские власти также закрыли народные рынки, рестораны и банкетные залы, уточняет ТАСС.

Ранее возле Монумента демократии в Бангкоке собрались сотни демонстрантов, которые призвали правительство Таиланда распустить парламент и переписать конституцию. Мероприятие, организованное группой «Свободная молодёжь», стало первой демонстрацией после снятия большинства коронавирусных ограничений. При этом запрет на акции с участием большого количества людей всё ещё действует.

За акцией протеста наблюдала полиция, демонстранты в целом вели себя мирно и всё обошлось без эксцессов. Глава «Свободной молодёжи» Таттеп Рыангпрарайкитсери, выступая на митинге, указал на случай с египетской военной делегацией, среди членов которой выявили заражённых коронавирусом, писал NEWS.ru.