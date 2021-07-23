Инженерное судно перевернулось у южного побережья Китая

В воскресенье утром в заливе Хунхайвань в городском округе Хуэйчжоу на юге Китая потерпело крушение инженерное судно. Об этом сообщает издание Shenzhen Daily.

Корабль перевернулся , в воде оказались около 70 человек. Инцидент произошёл в 11:00 по местному времени. На месте ЧП работают спасатели. Подробности произошедшего неизвестны.

Ранее у берегов Туниса затонуло судно. Не менее 17 человек погибли. На борту корабля находились мигранты из Египта, Сирии, Судана, Мали, Бангладеш, и Эритреи. Они пытались пересечь Средиземное море и попасть в Италию. Всего береговая охрана сумела спасти 380 человек.

3 ноября в Турции потерпел крушение прогулочный катер, на котором находились 32 туриста. ЧП произошло в 50 метрах от берега, судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи, после чего затонуло. Погиб гражданин России.

В декабре иранское торговое судно с грузом железа потерпело крушение на подходе к порту Умм-Каср (Ирак) в северной части Персидского залива. Авария произошла по техническим причинам. Шесть членов экипажа выжили, их доставили на берег катера береговой охраны.