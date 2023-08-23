Инженер объяснил, зачем БРИКС нужны совместные космические проекты Инженер Железняков: совместные проекты объединят технологии и идеи стран БРИКС

Фото: Роскосмос

Идея об объединении стран БРИКС для проведения космических исследований лишь подтверждает тот тезис, что космос осваивать лучше вместе, рассказал NEWS.ru инженер, эксперт по ракетно-космической технике Александр Железняков. По его словам, международное сотрудничество эффективнее и выгоднее для стран в экономическом плане.

Геополитические изменения влияют на сферы нашей жизни, и даже на космические исследования, поэтому страны ищут себе партнеров, равных по экономическому влиянию и технологическому развитию. Идея об объединение стран БРИКС для проведения космических исследований лишь подтверждает тот тезис, что космос осваивать лучше вместе. Это и выгодней экономически, и эффективней, чем по одиночке, — рассказал Железняков.

Эксперт отметил, что международное сотрудничество в космосе – перспективное направление. Особое преимущество это даст России, так как сейчас исследованиям уделяется меньше внимания, чем во времена СССР.

Сейчас мы, к сожалению, меньше занимаемся космосом, чем во времена Советского Союза. И поэтому лучше объединить свои усилия с теми, кто тоже в этом заинтересован. Это поможет объединить технологии и идеи.Мы никогда не прекращали свою космическую деятельность, будем надеяться, что в ближайшем будущем будет и соответствующее финансирование от государства, — добавил Железняков.

Ранее премьер-министр Индии Наренда Моди предложил создать консорциум космических исследований в рамках БРИКС. Это позволит проводить космические исследования, метеорологические наблюдения в интересах всего мира.

До этого популяризатор космонавтики и астрономии Игорь Тирский назвал страны, которые первыми могут освоить Луну. По его мнению, в покорении спутника с разной степенью успешности участвуют многие страны, в том числе Россия, Индия, Япония, ОАЭ и страны ЕС. Больше всего шансов первыми освоить естественный спутник Земли есть у Китая, считает Тирский.