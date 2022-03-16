Инвесторы из Англиканской церкви призывают Total уйти из России

Пенсионный совет Англиканской церкви и её инвестиционный фонд заявили, что пересмотрят своё участие во французской энергетической компании TotalEnergies в связи с её решением не разрывать деловые связи с Россией. Об этом говорится в письме менеджеров главе Total Патрику Пуянне.

Хотя мы признаем ваше осуждение вторжения на Украину и обязательство не финансировать новые капитальные проекты, ваше решение продолжать инвестировать в российские компании, которые явно имеют стратегическое значение в России, противоречит действиям, предпринятым многими вашими коллегами в отрасли<...>. Мы просим вас срочно пересмотреть свою позицию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецоперация России на Украине было решительно осуждена архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Позиция Англиканской церкви была обозначена сразу после того, как французские отделения экологических организаций «Гринпис» и «Друзья Земли» заявили, что планируют подать в суд на TotalEnergies из-за возможных нарушений прав человека, если она не разорвёт свои деловые связи с Россией.

Согласно данным TotalEnergies, в 2020 году на долю российских активов приходилось 24% её доказанных запасов нефти и газа и 17% совокупной добычи.

Ранее французская TotalEnergies решила поддержать антироссийские санкции Евросоюза и больше не будет инвестировать в новые проекты в России. В компании осудили спецоперацию России на Украине, а также выразили свою солидарность с населением Украины, которое страдает от последствий, и с населением России, «которое также пострадает от последствий».