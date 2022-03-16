Инвестиции в Афганистан: Россия хочет ремонтировать вертолёты талибов

Представители российских авиационных компаний и движения «Талибан» (запрещено в РФ) провели встречу, в ходе которой российские компании заявили о готовности предоставлять услуги по ремонту и техобслуживанию вертолётов российского производства, находящихся на данный момент в Афганистане и используемых талибами.

Высокий риск и потенциально высокая доходность

По словам заместителя пресс-секретаря движения «Талибан» Инамуллы Самангани, между сторонами уже была достигнута некая договорённость, которая стала возможна благодаря визиту генерального директора авиакомпании «Вертикаль-Т» Владимира Скурихина и вице-президента Ассоциации вертолётной индустрии Александра Калачёва в Кабул.

Абдулла Кабир (заместитель главы правительства «Талибана» по политическим вопросам. — NEWS.ru) высоко оценил представленные предложения по сотрудничеству, а также добавил, что в настоящее время безопасность в стране полностью обеспечивается, а почва для инвестиций благоприятнее, чем когда-либо, — опубликовал в Twitter Инамулла, приложив несколько фотографий со встречи.

При этом зампред правления Ассоциации Вертолетной Индустрии Александр Калачев пояснил NEWS.ru, что:

визит В.Б. Скурихина (представителя группы компаний ВЕРТИКАЛЬ-Т) и А. Я. Калачева (исполнительного директора сервисной компании) носил частный коммерческий характер и не может расцениваться как расширение сотрудничества на правительственном уровне от имени Российской Федерации. Целью визита является поиск возможностей сотрудничества с предприятиями гражданского сектора в сфере выполнения авиационных работ. Речи о восстановлении парка военных вертолетов не шла и не могла идти, поскольку находится за рамками компетенций членов делегации.

Талибы ранее неоднократно призывали Россию к налаживанию сотрудничества в самых разных сферах.

Альтернативы талибам нет. Это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну. Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, — заявлял посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Wang Yunlong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В начале этого года группа инвесторов из России посетила Кабул, где её встретил заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Ханафи.

О визите сообщал всё тот же представитель «Талибана» Инамулла Самангани. Группа российских инвесторов, по его словам, интересовалась возможностями добычи газа, нефти, а также производства цемента и различных сплавов.

На данный момент «Талибан» всё ещё считается террористической организацией, а следовательно, по статье 205 УК РФ оказание ему какой-либо помощи является незаконным. В случае если статус движения будет пересмотрен, можно предположить, что как минимум определённое количество инвесторов уже заинтересованы в сотрудничестве с Исламским Эмиратом Афганистан.

Сам «Талибан» уверял , что будет приветствовать инициативы российских бизнесменов и создавать для них необходимые и благоприятные условия.

Вертолётная эпопея. Акт первый

Российские вертолёты Ми-17 попали к «Талибану» после падения проамериканского правительства Ашрафа Гани около шести месяцев назад.

США и НАТО закупали у России упомянутые вертолёты, а затем передавали их правительству Афганистана, так как, по заявлениям Пентагона, Ми-17 являлся лучшим вертолётом для афганских реалий. К тому же афганцы в целом были знакомы с этой моделью. Также в 2012 году в России был открыт учебный центр для афганских вертолётчиков. В соглашении России и НАТО от 2011 года стоимость одного вертолёта достигала $17,5 млн.

Azorda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

NEWS.ru связался с военным экспертом Дмитрием Литовкиным, который подробнее рассказал о том, как российские самолёты оказались в Афганистане, а также о современном состоянии российско-афганских отношений. Суммарно с 2011 по 2014 год общий объём поставок составил около 63 моделей.

Во-первых, афганские пилоты были знакомы с этими машинами, их не надо было учить заново. Кроме того, российская техника лучше переносит местную специфику — большое количество пыли в воздухе, горный рельеф с перепадами высот, ущельями, внезапной турбулентностью. Дмитрий Литовкин военный эксперт военный эксперт

Он добавил, что в последнее время представители «Талибана» периодически бывают в России с визитами, обсуждают в ходе переговоров различные темы, в том числе и техническое сотрудничество.

Вертолётная эпопея. Акт второй

После прихода «Талибана» к власти в США заявляли , что вертолёты Ми-17, которые должны были быть выданы Афганистану, будут предоставлены Украине.

Кроме российских Ми-17 «Талибан» также овладел частью бывших афганских ВВС, в которые США суммарно инвестировали более $90 миллиардов. Стать счастливыми обладателями абсолютно всего афганского воздушного флота талибам, однако, не удалось.

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К тому моменту, когда они добрались до Кабула, более 25% летательных аппаратов уже находились далеко за пределами Афганистана. В попытке спасти себя афганские лётчики вместо участия в боях использовали свои военные самолёты для того, чтобы сбежать в ближайшие страны, в основном в Узбекистан и Таджикистан.

Талибы неоднократно обращались к перечисленным странам с просьбой вернуть улетевшие самолёты и вертолёты, однако никаких ответов не последовало. Тогда новые власти Афганистана перешли к более жёсткой риторике, порой прибегая даже к прямым угрозам.

Мы никогда не позволим, чтобы наши самолёты оставались за границей и их там использовали. Если самолёты не вернут в Афганистан, то могут быть плохие последствия, — заявил министр обороны страны Мавлави Мухаммад Якуб.

До упомянутых последствий в итоге так и не дошло. Переговоры об украденных вертолётах удалось запустить , а отношения между «Талибаном» и Узбекистаном в некотором смысле даже наладились, и между ними была достигнута договорённость о строительстве трансафганской железной дороги, которая смогла бы объединить Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Проектом интересовалась и российская компания «РЖД».

Когда талибы пришли к власти, глава «Рособоронэкспорта» заявлял , что в стране оставалось свыше 100 российских вертолётов различных моделей, но без необходимого обслуживания они, по его словам, могли очень быстро прийти в негодность.