Победителем в номинации «Интервью в прямом эфире» телевизионной премии «Эмми» стала беседа телеканала CNN с архиепископом Нью-Йорка Тимоти Доланом.
В этой же номинации на победу претендовало интервью президента России Владимира Путина журналисту Fox News Крису Уоллерсу, передаёт «
Как ранее писал News.ru, беседа президента РФ с корреспондентом американского телеканала состоялась в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита и касалась отношений с США, северокорейской проблемы и других моментов.