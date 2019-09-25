https://static.news.ru/photo/d82926b6-df79-11e9-8f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Fox News

Победителем в номинации «Интервью в прямом эфире» телевизионной премии «Эмми» стала беседа телеканала CNN с архиепископом Нью-Йорка Тимоти Доланом.

В этой же номинации на победу претендовало интервью президента России Владимира Путина журналисту Fox News Крису Уоллерсу, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, беседа президента РФ с корреспондентом американского телеканала состоялась в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита и касалась отношений с США, северокорейской проблемы и других моментов.