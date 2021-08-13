Интервью Алиева: Баку попытался достучаться до Москвы

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что Россия учтёт все тревоги Азербайджана по поводу напряжённой ситуации на границе с Арменией и перестанет вооружать официальный Ереван. Об этом глава республики рассказал турецкой версии телеканала CNN. Алиев сделал ряд жёстких заявлений, пообещав, что его страна примет упреждающие меры в том случае, если армянское правительство действительно готовится к новой войне. Опрошенные NEWS.ru эксперты говорят, что идти на такие высказывания президента Азербайджана вынуждает ситуация в пограничных районах: для Баку очень важно, чтобы Москва сдержала правительство в Ереване.

Алиев указал на то, что Россия играет в регионе особую роль. Он выразил надежду на то, что она и дальше будет прилагать все усилия для обеспечения безопасности и предпринимать все необходимые шаги для создания долгосрочного мира.

В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит. Война закончилась, — пояснил он.

По словам президента Азербайджана, за последние три десятка лет РФ безвозмездно предоставила Армении вооружения на миллиарды долларов, и большая его часть стала трофеями.

Ильхам Алиев ru.president.az

Алиев подчеркнул, что на территории, которые находятся в зоне ответственности российских миротворческих сил, не могут поставляться вооружения. Кроме того, там нельзя и повышать концентрацию армянских военнослужащих. Это противоречит трёхстороннему соглашению от 10 ноября.

Баку несколько раз говорил о своих опасениях в устной форме, однако результата до сегодняшнего дня не было.

Что, Армения готовится к новой войне?! Если так, тогда мы примем упреждающие меры. Я это говорил, хочу сказать ещё раз, если армянский фашизм вновь попытается поднять голову, то мы ещё раз разобьем ему голову, — заявил президент.

Алиев назвал нынешнюю ситуацию на границе с Арменией относительно стабильной, но, по его словам, азербайджанская сторона хочет, чтобы Москва учла её беспокойство. Он выразил уверенность, что, несмотря на поставки оружия, соотношение сил никогда не изменится.

Подрыв урегулирования

Алиев напомнил, что армянская сторона регулярно совершала против Азербайджана военные провокации.

Как только в процессе переговоров намечался небольшой прогресс, моментально совершались военные провокации, нападали на нас, на гражданское население, срывали переговоры, — отметил президент.

Перед второй карабахской войной Ереван предпринимал подобные агрессивные шаги: в июле, по словам Алиева, армянская сторона подвергла артиллерийскому обстрелу мирное население и военных Азербайджана, а в августе направила к нему диверсионную группу и хотела совершить теракты.

Armenian Defense Ministry/via Global Look Press

Отдельный вопрос — насколько добросовестно Ереван выполняет свои обязательства по передаче карт минных полей.

Армения не передаёт нам минные карты, а точность переданных в последнее время карт составляет всего 25%. То есть и здесь они ведут себя неискренне, — посетовал Алиев.

Однако Баку не может рисковать жизнями людей, обратил внимание азербайджанский лидер. В связи с этим на деоккупированных землях — в Карабахе и Восточном Зангезуре — продолжаются работы по разминированию. Параллельно ускоренными темпами реализуются инфраструктурные проекты. Без восстановления инфраструктуры жизнь в эти районы вернуться не сможет, подчеркнул Алиев.

«Сами будут сожалеть»

Алиев напомнил, что несколько раз открыто говорил о готовности заключения мирного договора с Арменией. Для этого странам нужно признать территориальную целостность друг друга, произвести делимитацию.

Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого. Я говорил, что это будет большой ошибкой и они и сами будут сожалеть. Потому что мы не будем вечно держать это предложение на столе, — сообщил президент Азербайджана.

Если Ереван против, то пусть скажет открыто, подчеркнул Алиев. По его словам, если же армянская сторона готова признать территориальную целостность соседа, то в регион может прийти долгосрочный мир. Алиев напомнил, что для достижения всего этого на рассмотрении есть конкретные предложения — разблокировка дорог, создание Зангезурского коридора, реабилитация всех торговых контактов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ru.president.az

По словам президента Азербайджана, стабильность на Южном Кавказе отвечает интересам не только Баку, но и Еревана: тот сможет установить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. Пока же армянским властям мешают ультранационализм, тюркофобия, азербайджанофобия и исламофобия, уверил Алиев, в то же время признав, что поражение в карабахском конфликте привело к тому, что общество и власти в Армении «находятся в очень сложном психологическом состоянии».

Главный посыл интервью

В разговоре с NEWS.ru политолог, директор Новостной академии агентства «Анадолу» Бора Байрактар заявил, что время появления «турецкого» интервью Алиева больше связано с поступлением к Анкаре той помощи, которую Баку направлял для тушения лесных пожаров: это ещё один знак солидарности между двумя нациями.

В преддверии годовщины войны в Карабахе Азербайджан и Турция обеспокоены отношением со стороны России. Недавние нарушения Арменией режима прекращения огня на границе могут спровоцировать новую эскалацию конфликта, которую никто не хочет видеть. Я думаю, Азербайджан доволен новым статус-кво и надеется, что Россия будет сдерживать Армению. Бора Байрактар Политолог, директор Новостной академии турецкого агентства «Анадолу» Политолог, директор Новостной академии турецкого агентства «Анадолу»

По словам аналитика, главный адресованный России «месседж» интервью — это озабоченность Баку и намерение президента Азербайджана задействовать российскую дипломатию, чтобы поддержать своё видение.

MOD Russia/via Global Look Press

Политолог и востоковед Юрий Мавашев заявил NEWS.ru, что причина заявлений Алиева — это столкновения на границе Армении и Азербайджана.

В частности, речь идёт о боестолкновениях в районе Нахичеванской Автономной Республики. По версии Баку, Ереван практически ежедневно обстреливает позиции военных Азербайджана на Нахичеванском и Гедабейском направлениях. Вместе с тем, по версии Еревана, провокациями занимается Баку, поскольку последнему очень нужен Зангезурский коридор через территорию Армении. Юрий Мавашев Востоковед и политолог Востоковед и политолог

Эксперт напомнил, что четвёртым пунктом ноябрьского трёхстороннего заявления предусмотрено, что «миротворческий контингент РФ развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил».

На практике этого не происходит. Все эти факты и обстоятельства говорят о том, что налицо кризис трёхстороннего заявления, соглашения сторон от 10 (9) ноября. Было изначально ясно, что это заявление лишь промежуточный этап, но никак не кардинальное, качественное решение проблемы, — заявил Мавашев.

По его словам, основное препятствие заключается в том, что «часть территории по-прежнему контролируется сепаратистами».