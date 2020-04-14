Интерпол раскрыл схему по продаже медицинских масок на €2,4 млн

https://static.news.ru/photo/1a57df7c-7e63-11ea-bcbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Пресс-служба Интерпола сообщила о раскрытии преступной схемы по продаже медицинских масок на сумму в €2,4 млн. В операции приняли участие власти Ирландии, Нидерландов и ФРГ.

Финансовые институты и власти Германии, Ирландии и Нидерландов при координации Интерпола раскрыли изощренную преступную схему, в которой использовались взломанные электронные ящики, мошенничество с предоплатой и отмывание денег, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным правоохранительных органов, германские органы здравоохранения в марте связались по электронной почте с компанией в Испании. Представители последней утверждали, что у них есть в наличии 10 млн масок. Однако компании не удалось выполнить поставку и они перенаправили заказчика к поставщику в Ирландии. Покупатели внесли предоплату в размере €1,5 млн, однако в последний момент ирландская компания заявила, что не получила платеж и запросила ещё €880 тысяч для отправки. В итоге деньги оказались на счету в банке, который связан с Нигерией.

На данный момент по факту преступления задержаны двое граждан Нидерландов. Однако сотрудники правоохранительных органов утверждают, что членов группировки может быть гораздо больше.

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