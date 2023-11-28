Интерпол пригласил делегацию России на празднование 100-летия организации

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Интерпол отправил приглашение российской делегации, предложив ей принять участие в праздновании 100-летия организации и в 91-й сессии Генеральной ассамблеи, заявил президент организации Ахмед Насер в интервью ТАСС. По его словам, представители России ответили согласием. Насер подчеркнул, что Интерпол приветствует участие россиян, как и участие любых других делегатов.

Конечно, они (российская делегация. — NEWS.ru) приглашены, и мы приветствуем их, как и других делегатов, прибывших для участия в этом важном мероприятии, — заявил он.

Отмечается, что Генеральная ассамблея Интерпола пройдет в Вене в период с 28 ноября по 1 декабря. Участие в ней примут представители правоохранительных ведомств из более чем 190 стран мира, входящих в состав в организации. В 2023 году сессия Генассамблеи приурочена к 100-летию с момента образования Интерпола.

Россия активно взаимодействует с другими странами в рамках работы по линии Интерпола, несмотря на введенные против нее санкции. Так, 20 ноября Россия экстрадировала в Молдавию гражданина Украины Вячеслава Шеремета, объявленного в международный розыск по подозрению в краже и участии в преступном сообществе. В МВД РФ уточнили, что Шеремет мог участвовать в краже личных вещей, денег и ювелирных украшений из банковского хранилища.