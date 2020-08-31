Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

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С 28 августа Интерпол прекратил преследование бизнесмена Евгения Пригожина. Оно было начато по делу о вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает его группа компаний «Конкорд», получившая документы от международной полиции.

17 марта Министерство юстиции Соединённых Штатов сняло обвинения с «Конкорда» в связи с тем, что компания может получить доступ к информации и методам расследования во время судебного расследования. Также министерство сообщило о бесполезности суда над фирмой, которая не понесёт реальной ответственности в США. Суд столичного округа Колумбия вслед за этим согласился с решением американского Минюста.

Пригожин тогда заявлял, что подобное решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против «Конкорда», являлись ложными. После этого он стал добиваться от Интерпола прекращения международного преследования.

В феврале 2018 года американский Минюст опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан РФ выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина, а также связанная с ним «Конкорд кейтеринг», против них также выдвинуты обвинения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил их в том, что они вели кампании в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в период президентской кампании 2016 года.