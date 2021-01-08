Интерпол предложил помощь Индонезии в опознании жертв крушения Boeing

https://static.news.ru/photo/eddb75ac-5342-11eb-b0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veri Sanovri/Global Look Press

Интерпол готов оказать необходимую помощь властям Индонезии в опознании погибших при крушении Boeing-737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в субботу. Об этом заявил генсек международной организации Юрген Шток.

Мысленно я с семьями и друзьями тех, кто летел рейсом SJY182. Интерпол предложил оказать любую необходимую помощь в идентификации жертв по запросу Индонезии, — написал Шток на своей странице в Twitter.

My thoughts are with the families and friends of all those on flight #SJY182 . @INTERPOL_HQ has offered to provide any Disaster Victim Identification support required by #Indonesia — JÃ¼rgen Stock (@INTERPOL_SG) January 10, 2021

Самолёт авиакомпании Sriwijaya Air разбился недалеко от острова Лаки в Яванском море. Это произошло спустя четыре минуты после вылета из столицы Индонезии Джакарты. Воздушное судно упало в море. На борту находились 62 человека, все они индонезийцы.

Как писал NEWS.ru, сотрудники поисковой группы в Яванском море обнаружили местоположение двух чёрных ящиков разбившегося самолёта. В район крушения прибыли корабли со специальной техникой, которая должна помочь найти ящики

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air недалеко от Джакарты. Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing.