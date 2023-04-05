Интерпол объявил Усса-младшего в розыск РИА Новости: Усс-младший объявлен в розыск Интерполом

Фото: interpol.int

Сын красноярского губернатора 40-летний Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, внесен американской стороной в розыскную базу данных Интерпола, передает РИА Новости со ссылкой на источник в итальянских правоохранительных органах. Собеседник агентства указал, что российский бизнесмен может числиться в розыске, не будучи размещенным на сайте Интерпола в соответствующем разделе.

Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата, — сказал собеседник.

Артема Усса арестовали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов обвинила его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.

Минюст США подозревает, что российский бизнесмен вместе с сообщниками участвовал в схемах по продаже нефти из Венесуэлы при помощи подставных фирм и криптовалют, а также в закупках в странах Запада подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

Газета Corriere della Sera ранее писала, что Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста в Италии порядка шести-семи сообщников. Кроме того, при его побеге использовался глушитель частот, с помощью которого подавлялись сигналы с его браслета. По данным газеты, бежать Уссу помогли российские спецслужбы, поскольку организовать «такой хирургический побег» россиянин самостоятельно бы не смог, учитывая его ограниченные связи в Италии.

4 апреля Артем Усс в беседе с РИА Новости заявил, что сбежал из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верил в объективность местного правосудия, которое «готово прогнуться под давлением властей США». По его словам, сейчас он находится в России.