В Приднестровье отменили парад на 9 Мая

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отменили праздничный парад на 9 Мая, заявил президент республики Вадим Красносельский, передаёт ТАСС. Он отметил, что в связи с последними террористическими актами в ПМР проводить массовые мероприятия может быть опасно.

Массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, может быть небезопасным, — сказал он.

Ранее в Приднестровье зафиксировали три факта террористических атак. Пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в Парканах и вышки радиотелецентра вблизи посёлка Маяк, который транслировал российское радио. На фоне атак в республике был установлен «красный» уровень террористической опасности.

Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности из-за инцидентов, происходящих в Приднестровье. За сутки на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики прогремело несколько взрывов, один из которых произошёл у здания Министерства госбезопасности в Тирасполе.