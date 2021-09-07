Intercept: США выделяли грант институту в Ухани на изучение коронавирусов

США выделили более $3 млн на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку. Среди научных организаций, получивших грант, оказался китайский институт вирусологии в Ухани, позднее ставшей эпицентром пандемии, сообщает Intercept.

Издание отмечает , что истребовало документацию на тему американского финансирования вирусологических изысканий в Китае и получило 900 страниц материалов. Из них следует, что грант для института в Ухани выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014–2019 годах.

Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в очаге появления новых заболеваний (Китай), — поясняется в документе.

Ранее стало известно, что коронавирус мог попасть в Ухань на упаковках с замороженными продуктами. Такую версию выдвинули специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Эксперты предложили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить сотрудников компаний по перевозке замороженных продуктов, которые возили товары в Ухань в декабре 2019 года.