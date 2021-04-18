«Интеллект картошки»: Байдену напомнили, что «русские никого не боятся»

https://static.news.ru/photo/ea64c70e-a0d9-11eb-9711-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Американцы напомнили своему президенту Джо Байдену, что его санкции бесполезны и даже опасны. Потому что, во-первых, «русские никого не боятся, как и их президент Владимир Путин», а во-вторых, «они готовы дать сдачи, чего бы это ни стоило, а потом они мстят».

Зрители традиционно республиканского телеканала Fox News высказались по поводу решения администрации Байдена о вводе ограничений против 32 физических лиц и объединений.

Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США? — выразил недовольство один из комментаторов.

Многие задавались вопросом: кто-нибудь из американцев, голосовавших за Байдена, уже пожалел о своём решении? Пользователи напомнили о железной воле россиян, которые готовы мстить своим обидчикам до последней капли крови.

Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР, — написал американец.

Также пользователи сравнивали физические и умственные способности Путина и Байдена, отметив. что последний уступает по всем фронтам.

Путин понимает, что Соединёнными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины, — написал комментатор.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден обратился с речью к американцам, пообещав наказать Россию, если она будет и дальше нарушать международное право, в том числе вмешиваться в президентские выборы в США. Пользователи Сети при просмотре обращения заметили, что американский лидер едва выговаривал слова и «еле-еле справился» с коротенькой речью. Байден умудрился запнуться даже на фамилии Владимира Путина, назвав его то ли Клутиным, то ли Плютиным.