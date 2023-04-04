Институт изучения войны оценил успехи российской армии в Артемовске ISW: российские военные продвинулись к центру Артемовска

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Боец группы «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно продвигаются в центральной части Артемовска, следует из данных отчета американского Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают укреплять контроль за центральными районами города.

Силы группы «Вагнер» продолжали наступление в центре Бахмута 2 и 3 апреля. На кадрах с геолокацией, опубликованных 1 апреля, виден украинский ракетный удар по российским позициям в комплексе АЗОМ на севере Бахмута, что подтверждает, что группа «Вагнер», вероятно, захватила комплекс около 28 марта, — говорится в сообщении ISW.

Специалисты напомнили, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин ранее водружал российский флаг над зданием администрации Артемовска. По их словам, этот факт подтверждают геоданные записи.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвигаться в Артемовске, сейчас основные бои с украинскими солдатами ведутся в центре города. По его словам, ВС России удалось приблизиться к железнодорожной станции Артемовска.

Предприниматель Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении флага России на здании администрации Артемовска. В видеоролике, опубликованном компанией «Конкорд», Пригожин подчеркнул, что город можно считать юридически взятым под контроль. При этом он отметил, что в западных районах города все еще находится противник.