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В Instagram появятся платные функции

18:19, 09 ноября 2021
В Instagram появятся платные функции Фото: unsplash.com
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Социальная сеть Instagram готовится ввести платную подписку на некоторые функции. Предполагается, что подписавшиеся пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту. Информация об этом появилась в описании Instagram в AppStore. Её заметили некоторые пользователи и блогеры. 

Цена для российских пользователей будет варьироваться от 99 рублей до 499 рублей. Для пользователей из США – от $0.99 до $4.99.

Сами функции пока не перечисляются. Однако ранее разработчик Алессандро Палуцци написал, что специалисты соцсети работают над созданием «эксклюзивных историй». Они будут доступны только платно и их нельзя будет заскриншотить. Для обозначения они будут помечены фиолетовой звёздочкой. 

Ранее глава Facebook (куда входит и Instagram) Марк Цукерберг объявил о переименовании компании в Meta. По его словам, новый бренд позволяет акцентировать внимание на метавселенной компании, где человек будет ощущать себя в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.

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