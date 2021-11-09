В Instagram появятся платные функции

Социальная сеть Instagram готовится ввести платную подписку на некоторые функции. Предполагается, что подписавшиеся пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту. Информация об этом появилась в описании Instagram в AppStore. Её заметили некоторые пользователи и блогеры.

Цена для российских пользователей будет варьироваться от 99 рублей до 499 рублей. Для пользователей из США – от $0.99 до $4.99.

Сами функции пока не перечисляются. Однако ранее разработчик Алессандро Палуцци написал , что специалисты соцсети работают над созданием «эксклюзивных историй». Они будут доступны только платно и их нельзя будет заскриншотить. Для обозначения они будут помечены фиолетовой звёздочкой.

Ранее глава Facebook (куда входит и Instagram) Марк Цукерберг объявил о переименовании компании в Meta. По его словам, новый бренд позволяет акцентировать внимание на метавселенной компании, где человек будет ощущать себя в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.