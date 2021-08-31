Instagram ограничит доступ пользователям без даты рождения

Социальная сеть Instagram сделает обязательным указание даты рождения для пользователей. Об этом сообщает компания Facebook, которой принадлежит соцсеть.
При открытии приложения пользователями
Подобное решение было принято для защиты несовершеннолетней аудитории от неприемлемого контента. В настоящее время такие публикации размывают, однако после введённых правил соцсеть будет запрашивать информацию о возрасте.
Также в компании добавили, что для проверки достоверности предоставленной информации будет использован искусственный интеллект. Система будет осуществлять анализ публикаций, где пользователя поздравляют с днём рождения. Если аккаунт заподозрят в обмане, пользователю будут предложены несколько вариантов для повторного подтверждения возраста.
Дата вступления в силу новых правил на данный момент не сообщается.
Ранее Facebook временно отключил возможность просматривать списки возможных друзей для аккаунтов из Афганистана. Таким образом в социальной сети попытались защитить местных пользователей от преследования со стороны участников движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Глава отдела политики кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер также посоветовал не живущим в Афганистане пользователям, но имеющим там друзей, помочь защитить их, просто ужесточив свои настройки видимости.