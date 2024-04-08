Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили атаку на ЗАЭС Гросси: МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердило три попадания по ЗАЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые с ноября 2022 года подтвердили как минимум три прямых попадания по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в Twitter (Х) генеральный директор организации Рафаэль Гросси. По его словам, атаки затронули конструкции защитной оболочки главного реактора.

Сегодня впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердили, что произошло как минимум три прямых попадания в конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС, — подчеркнул Гросси.

Он также отметил, что атака беспилотников на объект является безрассудной. Гросси призвал немедленно прекратить такие действия в отношении этого объекта, поскольку существует риск ядерной аварии. В настоящий момент повреждения на блоке номер 6 не повлияли на ядерную безопасность, однако инспекторы МАГАТЭ назвали случившееся «серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора». При этом агентство не стало называть виновных в ударе.

Глава организации до этого напомнил, что ЗАЭС была закрыта с начала вооруженного конфликта, поэтому вряд ли ситуация будет иметь какие-либо последствия для общественной безопасности. Однако потенциальные риски существуют, поэтому он пообещал следить за ситуацией на объекте.