Инспекторы МАГАТЭ нашли следы радиоактивных веществ на объектах в Иране

Во время осенних инспекций представители МАГАТЭ обнаружили следы радиоактивных веществ на двух объектах в Иране. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на трёх дипломатов, чьи имена не называются.
По данным издания.
WSJ сообщает, что дипломаты не смогли назвать, какие именно вещества были обнаружены, однако их наличие может говорить о том, что Иран пытается работать над созданием ядерного оружия. Других данных о находках издание не приводит.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана попросили наблюдателей ООН не обнародовать «ненужные» подробности ядерной программы Тегерана в эфире государственных телеканалов 17 января 2021 года. Заявление сделано на следующий день после того, как ФРГ, Франция и Великобритания заявили, что Исламская Республика «не обладает надёжной базой для гражданского использования» разработок обогащённого урана.