Инспекторы МАГАТЭ нашли следы радиоактивных веществ на объектах в Иране

https://static.news.ru/photo/defdd4fa-4ed6-11eb-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: magateorg/facebook.com

Во время осенних инспекций представители МАГАТЭ обнаружили следы радиоактивных веществ на двух объектах в Иране. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на трёх дипломатов, чьи имена не называются.

По данным издания. речь идёт о двух спорных объектах, вопросы к которым возникали ещё в начале 2020 года. В МАГАТЭ не исключали, что там могут хранится незаявленные ядерные отходы. После визита директора организации в Тегеран, инспекторов допустили на объекты. Визит состоялся осенью, однако до этого момента о радиоактивных находках не сообщалось.

WSJ сообщает, что дипломаты не смогли назвать, какие именно вещества были обнаружены, однако их наличие может говорить о том, что Иран пытается работать над созданием ядерного оружия. Других данных о находках издание не приводит.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана попросили наблюдателей ООН не обнародовать «ненужные» подробности ядерной программы Тегерана в эфире государственных телеканалов 17 января 2021 года. Заявление сделано на следующий день после того, как ФРГ, Франция и Великобритания заявили, что Исламская Республика «не обладает надёжной базой для гражданского использования» разработок обогащённого урана.