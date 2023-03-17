InsideOver: визит Си Цзиньпина в Москву станет важным сигналом для США

Фото: Xinhua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву не сулит Западу ничего хорошего, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на InsideOver. По словам обозревателя Федерико Джулиани, таким образом Китай посылает США важный сигнал. Пекин пытается дать западному блоку понять, что он не станет дистанцироваться от России, уточнил эксперт.

Посыл, адресованный Вашингтону, ясен: Китай не будет дистанцироваться от Москвы, как того хотелось бы западному блоку. Наоборот, он продолжит поддерживать отношения со всеми без исключения, кто захочет с ним взаимодействовать, — отметил Джулиани.

Автор пояснил, что США и их союзники очень хотят прекращения сотрудничества России с Китаем. Однако действия Пекина подтверждают, что он не собирается разрывать связи с Москвой и прерывать стратегическое партнерство двух стран. Более того, Джулиани предположил, что они сблизятся еще сильнее, что и подтверждает предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию.

Ранее в американских СМИ сообщили, что визит Си Цзиньпина в Москву является продолжением его попыток разрушить возглавляемый США мировой порядок. Его недавнее заявление о том, что Китай в процессе модернизации не пойдет по пути колониального грабежа и гегемонии сильных стран, содержит явный упрек в адрес Соединенных Штатов. КНР пытается продвинуть идею, что Вашингтон и его союзники дестабилизируют ситуацию в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как сам Пекин выступает за мир.