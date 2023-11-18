Иностранным спортсменам пригрозили санкциями за участие в Играх дружбы WADA пригрозила санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность применения санкций к иностранным спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы, заявил глава WADA Витольд Банька. По информации пресс-службы, речь касается тех, кто является «подписантом кодекса WADA».

Возможное участие в этом соревновании тех, кто является подписантом кодекса WADA, может повлечь определенные последствия, — сказал он.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы. По его словам, соревнования невозможны, поскольку у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отсутствует статус соответствия, состязания поставят под сомнение доверие к антидопинговой программе. Кроме того, отметил Ниггли, на соревнованиях не будет Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике, члены которой могли бы мониторить обстановку. Гендиректор WADA считает, что такое развитие событий идет вразрез с принципами международного агентства, учитывая, что дело РУСАДА находится в Спортивном арбитражном суде.

Провести в России Игры дружбы ранее постановил президент РФ Владимир Путин. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Как подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова, Россия не будет приглашать национальные олимпийские комитеты, поэтому МОК не сможет запретить проводить эти соревнования.