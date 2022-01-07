Иностранным инвесторам пообещали сохранность их денег в Казахстане

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что все иностранные инвестиции в Казахстане будут находиться под надёжной защитой властей страны. Он добавил, что главным инвестором в экономику страны являются США. По его словам, сохранность иностранных активов стала главной темой телефонного разговора между главой МИД Казахстана и его коллегой из Вашингтона. Об этом посол республики рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Президент нашей страны чётко заверил, что все иностранные инвестиции, не только американские, но и российские и из других стран, будут находиться под надёжной защитой, — пояснил Кошербаев.

Известно, что американские компании вложили значительные капиталы в нефтяные и газовые месторождения Казахстана, преимущественно в западных районах страны. Посол в своём заявлении также отметил безопасность российских активов. Он напомнил, что российский КамАЗ собирает в Казахстане грузовики.

Ранее директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев заявил, что митинги в Казахстане давно закончились, сейчас в крупных городах страны начались провокации со стороны радикалов. По его словам, они прикрываются мирными жителями. Он также отметил, что силы ОДКБ впервые будут использованы в таком масштабе, как сейчас.