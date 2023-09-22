Иностранный футболист пытался провезти в РФ колье на 2,6 млн рублей Футболист «Интернасьонала» пытался провезти в РФ золотое колье на 2,6 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что колумбийский футболист из бразильского клуба «Интернасьонал» пытался провезти в Россию золотое колье на сумму более 2,5 млн рублей. Его задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Канал уточняет, что прилетевший из Стамбула колумбиец Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо приехал в Россию на просмотр в один из известных клубов, а колье он привез для друга. После изъятия колье провели экспертизу, по результатам которой выяснили, что украшение стоит 2,622 млн рублей, также оно изготовлено из стратегически важного материала, который нельзя перевозить через границы.

Ранее краснодарские таможенники нашли в багаже у пассажирки рейса Сочи — Белград радиоактивные часы. Внимание привлек неестественный радиационный фон, исходивший от одного из чемоданов. Предмет признан не подлежащим к дальнейшему использованию.

Хозяйка объяснила, что летела в Белград к мужу. Он попросил взять с собой памятные часы его дедушки. О таящейся опасности ни она, ни муж даже не догадывались. По данным Краснодарской таможни, на поверхности часов мощность гамма-излучения превышала норму более чем в 60 раз. Также зашкаливали альфа- и бета-излучения. Находку решено утилизировать.