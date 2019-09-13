Российские истребители за неделю 17 раз поднимались на перехват иностранных летательных объектов. Воздушную разведку вдоль российских границ в течение минувшей недели вели 27 летательных аппаратов.
Дежурные силы ПВО выполнили 17 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков у границ России, сообщает газета
Ранее News.ru сообщал, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk и британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W совершили многочасовую разведку у западных границ России. Летательные аппараты мониторили границы вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.