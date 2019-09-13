https://static.news.ru/photo/d5ebecce-d5b7-11e9-8453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ssgt. Jonathan Snyder/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские истребители за неделю 17 раз поднимались на перехват иностранных летательных объектов. Воздушную разведку вдоль российских границ в течение минувшей недели вели 27 летательных аппаратов.

Дежурные силы ПВО выполнили 17 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков у границ России, сообщает газета «Красная звезда ». Нарушений воздушного пространства РФ при этом допущено не было.

Ранее News.ru сообщал, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk и британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W совершили многочасовую разведку у западных границ России. Летательные аппараты мониторили границы вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.