https://static.news.ru/photo/bcb5fb94-22e9-11ea-9b8b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первые полосы вышедших сегодня, 20 декабря, иностранных газет посвящены прошедшей пресс-конференции Владимира Путина. Особое внимание СМИ уделили отношениям с Западом и ситуации на Украине.

BBC пишет об урегулировании ситуации в Донбассе. Британские журналисты согласны с российским президентом, что минские договорённости менять нельзя, так как сейчас им нет альтернативы.

CNN пишет в заголовке, что Путин боялся сложных вопросов, а в тексте говорится обратное.

Владимир Путин не уклонялся от сложных тем. Например, российский лидер охотно отвечал на вопросы о напряжённых отношениях его страны с другими государствами, — пишет автор публикации при том, что в заголовке сказано: «На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин избегал сложных вопросов».

Американские издания публикуют мнение Путина об импичменте Трампа. Палата представителей за несколько часов до начала пресс-конференции провела голосование по этому вопросу. Путин призвал не спешить с выводами и не драматизировать ситуацию. Зарубежные СМИ отмечают, что российский президент не верит в отставку американского, так как повод для этого надуманный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин провёл очередную большую конференцию, которая стала третьей по продолжительности за последние 15 лет. До рекорда 2008 года президенту не хватило чуть более 20 минут: марафон длился в общей сложности 4 часа 18 минут.