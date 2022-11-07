Иностранцев удивили цены на продукты в России под санкциями Западных пользователей YouTube удивили цены на еду в России под санкциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарубежные пользователи YouTube удивились ценам в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под санкциями Запада. Своим мнением они поделились в комментариях к сюжету австралийского блогера Travelling with Russell, посетившего один из гипермаркетов в Москве.

Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!!! Кроме того, цены! Все ваши цены низкие! Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю, — написал один из пользователей.

Другие увидели в этом ошибки политиков: «Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше», «Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street».

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что к Новому году россиян ожидает не только повышение тарифов ЖКХ, но и подорожание большинства продуктов. К росту цен на многие товары приведет повышение к 1 декабря тарифов ЖКХ, отметила она. Также эксперт прогнозирует традиционное подорожание фруктов и овощей, ряда других продуктов, прежде всего, импортных.