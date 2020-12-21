Иностранцам объяснили нюансы посещения РФ

https://static.news.ru/photo/ed308d62-433f-11eb-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия, занимающая почти два континента, является местом для «бесконечных» путешествий. Они окажутся безопасными и интересными, если перед поездкой ознакомиться с советами для иностранцев.

Об этом говорится в статье, опубликованной изданием EU Reporter.

Иностранцам в первую очередь рекомендуют оформить визу, при этом процесс подачи заявки относительно прост. Как отмечает автор материала, с 2021 года Россия вводит электронные визы для въезда, которые будут доступны гражданам более чем 50 государств. Так поездки в страну станут доступнее.

Путешественникам рекомендуется заранее запастись наличными, обменяв валюту на рубли. В России следует помнить, что уважение там «имеет первостепенное значение», подчеркнул автор.

Большинство местных жителей не понимают мягкого насмешливого чувства юмора, к которому вы, возможно, привыкли у себя дома, — пояснил он.

Разговаривать в России следует «тихо и уважительно», а в церквях или мавзолее Ленина «не следует засовывать руки в карманы». Пожилые люди пользуются большим уважением, поэтому иностранцы должны быть готовы к тому, что «какая-нибудь бабушка в платке» будет требовать у них место в метро.

На всякий случай согласитесь, потому что никто не встанет на вашу сторону в этом споре, — предупреждает автор.

Путешествие в Россию, как и в любую другую страну Европы, будет безопасным. Иностранец может стать жертвой только мелкого преступления, к примеру, карманной кражи, как и везде в мире.

В больших городах России можно заказать блюда на любой вкус. При этом надо попробовать и блюда традиционной кухни, к примеру, винегрет, окрошку или пельмени, считает автор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что путешественница из Ирландии Рослин Ди после путешествия в Санкт-Петербург выразила восхищение «северной столицей» России. По её словам, поездка в зимний город оказалась волшебной. Ди назвала время, проведённое в Петербурге, чудесным, а сам город поражающим красотой. Она отметила, что архитектура Петербурга особенно выделялась на зимнем фоне, создавая «почти сказочный эффект».