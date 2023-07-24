Информация об открытии российско-грузинского вуза оказалась ложной Минобразования Грузии опровергло информацию об открытии университета совместно с Россией

Фото: mes.gov.ge

Сообщения о якобы открывающемся российско-грузинском университете на территории республики не соответствуют действительности, сообщило Министерство образования и науки страны в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). В ведомстве отметили, что Национальный центр развития качества образования не получал таких заявлений.

Исходя из высокого общественного интереса заявляем, что информация о том, что в Грузии якобы открывается российско-грузинское высшее учебное заведение при финансировании России, не соответствует действительности, — следует из публикации.

В министерстве добавили, что всем учебным заведениям Грузии для работы необходимо разрешение центра развития качества образования. При этом в республике «не начато ни одной процедуры по открытию подобного училища».

Ранее глава Министерства образования и науки Валерий Фальков заявил, что в 2023 году было выделено беспрецедентное количество бюджетных мест в вузах. По его словам, с учетом новых регионов России речь идет о более чем 600 тысячах. Министр добавил, что в этом году российские выпускники активно используют удаленный способ подачи документов.