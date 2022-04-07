Информационная Хиросима: как фальшивые новости одержали победу в сосцетях

Если в былые времена миром правили сила оружия и власть денег, то в нынешнюю эпоху миллиарды людей стали (отчасти добровольно) марионетками гигантского спрута в виде социальных сетей, которые манипулируют общественным сознанием с эффективностью, от которой позеленели бы от зависти и Геббельс, и оруэлловский Большой Брат. Жертвами такой манипуляции становятся все пользователи соцсетей, независимо от их политической ориентации и национальности. Об этом говорили на открывшейся в среду в университете Чикаго трёхдневной конференции « Дезинформация и размывание демократии ».

Я сам обманываться рад

Конференция была организована американским политологическим журналом The Atlantic. Из наиболее видных спикеров в ней приняли участие бывший президент США Барак Обама, лауреат Нобелевской премии мира (2021) Мария Ресса, старший советник Белого дома Дэвид Аксельрод и другие. Вопрос, который сегодня стоит перед всеми гражданами всех стран мира, они сформулировали так: «Борьба за правду может потребовать больших жертв, но готовы ли мы к ним?»

Бывший президент США Барак Обама Cheriss May/Global Look Press

Веками известное изречение, что первой жертвой любой войны становится правда, в современных условиях должно быть скорректировано — «информационной войны». В 2020-х годах государства, партии и группы влияния всё реже «пачкают руки» традиционными «варварскими» способами достижения тех или иных целей — убийствами, бомбёжками и так далее. Сегодня гораздо быстрее, проще, наконец, дешевле сменить недружественный режим, разорить экономического конкурента, выиграть выборы, запустив в социальные сети вирусную рекламу (или антирекламу).

О таком виде бескровной, но оттого не менее жестокой войны прозорливо предупреждали ещё братья Стругацкие в повести «За миллиард лет до конца света». В повести, опубликованной в 1976 году, когда ни интернета, ни соцсетей в природе не существовало, её персонаж предупреждает: «Зачем громоздить горы трупов, когда можно тонко, хирургическим скальпелем пройтись по мозговым центрам?»

Выступления на чикагской научной конференции в целом пронизаны пессимистическим настроением: её участники придерживаются в каком-то роде фаталистического подхода и констатируют, что у человечества (во всяком случае в 2022 году) не видно желания избавиться от «сладкого плена» психологических манипуляторов.

В чем правда, брат?

Эта задача кажется участникам мероприятия в университете Чикаго тем более нерешаемой, что жертвы манипуляций одновременно являются соучастниками информационных диверсий и в подавляющем большинстве даже не понимают, что служат сразу и мишенью, и оружием таких «спецопераций».

Если бы мы в 2014 году знали, к чему приведёт включение Крыма в состав России восемь лет спустя, смогли бы мы так выстроить информационную политику, чтобы сегодня мир не являлся свидетелем происходящего? Нет, ничего бы не изменилось, — считает Мария Ресса.

По её мнению, масштабы дезинформации в интернете достигли сегодня таких масштабов, что это можно назвать «информационной Хиросимой». «Атомная бомбардировка» информационного поля, уничтожившая всю экосистему массовой информации, выразилась, по мнению Нобелевского лауреата, в том, что профессиональные журналисты отдали контроль над медиапространством безответственным блогерам и вообще людям, понятия не имеющим о том, что «слово может убить, слово может спасти».

В результате информационным полем завладела «виртуальная охлократия» (власть толпы). Создание контента оказалось отданным на откуп группам влияния, которые затопили соцсети взаимной ненавистью, в которой полностью тонут отдельные трезвые голоса.

На конференции в Чикаго был процитирован доклад Массачусетского технологического института (MIT) ещё 2018 года. Он обращает внимание на интересный социально-психологический феномен, который существовал всегда, но развернулся в полную и разрушительную мощь только тогда, когда массы людей, в том числе малообразованных, получили техническую возможность распространять информацию, минуя институциональных посредников (они же — фильтры) в виде традиционных газет и телерадиоканалов.

В обществе страх и ненависть имеют тенденцию распространяться быстрее, чем факты. В одном только Twitter за 10 лет было опубликовано 126 тысяч постов, впоследствии оказавшимися фейками. При этом 1% лживых сообщений охватывает аудиторию до 100 тысяч человек, в то время как правдивые сообщения редко читает более тысячи пользователей, — констатируют исследователи MIT.

Для того чтобы определить, какие из упомянутых сообщений являются правдой, а какие — вымыслом, авторы доклада проводили проверку фактов по шести (!) независимым друг от друга источникам.

Вывод исследователи сделали неутешительный: фейковые новости имеют неизмеримо большее эмоциональное влияние на аудиторию, глубже проникают в сознание и дольше удерживаются в памяти, чем сообщения о реальных фактах.

Этот вывод почти дословно совпадает с печально известным изречением нацистского министра пропаганды Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё поверят массы».

Хвост виляет собакой

Но если фейки о жизни кинозвеёд беспокоят только их поклонников, то вбросы на темы политики, финансов, терроризма, природных бедствий имеют колоссальный разрушительный заряд и способны вызвать непредсказуемые по последствиям потрясения для мирового сообщества, предупреждают эксперты.

Они приводят в пример историю 21-летнего разносчика пиццы из штата Пенсильвания Джоша Холла, который целый год успешно водил за нос публику (в том числе десятки политологов), публикуя в Twitter посты от имени родственников любимого им Доналда Трампа, прежде чем его разоблачили.

Джошу Холлу Социальные сети

Эксперты также обращают внимание, что новостные роботы, как правило, не различают фальшивые и подлинные новости и распространяют их в интернете с одинаковой скоростью. В результате более эмоционально заряженные фейки одерживают чистую победу над подлинными новостями.

Общественную формацию, в которой оказалась значительная часть человечества (во всяком случае, та его часть, которая имеет доступ к интернету), участники конференции предлагают определить как «надзирающий капитализм» (surveillance capitalism).

По их мнению, эволюция информационных технологий сегодня привела к превращению реальности сперва в «виртуальную» (virtual), затем в «дополненную» (augmented) и, наконец, в «сконструированную» (manufactured) .

Эта общественная модель подразумевает, что поведение людей контролируется и инициируется с помощью целенаправленных вбросов. Инструментом такой манипуляции выступают информационные платформы наподобие Facebook (управляется компанией Meta, объявленной в РФ экстремистской), Twitter и других.

По данным самого Facebook, эта платформа в 2020 году удалила более 4,5 млрд (!!!) аккаунтов за публикацию фальшивых новостей. Facebook уверяет, то 99% из них были заблокированы немедленно и не успели «инфицировать» соцсеть. Но сама цифра, которая соответствует 60% населения Земли, потрясает, признаются эксперты. Американский биолог Эдвард Ульсон, скончавшийся в 2021 году, поставил точный диагноз современному обществу. Его процитировали на конференции.

Человеческое поведение всё более становится похожим на социальное поведение муравьёв. Люди развили передовые технологии, однако на уровне эмоций они остались в каменном веке, а на уровне общественного сознания — где-то в Средневековье. Это противоречие грозит полным разрушением демократических институтов и превращением людей в марионеток тех, кто владеет их персональными данными, — говорил Эдвард Уильсон.

Фейки из пробирки

Фейковые и реальные новости можно сравнить по эффективности, соответственно, с высокоточным оружием и с неуправляемыми бомбами. Первые по определению имеют больший «мобилизационный потенциал», чем правдивые, потому что их сознательно готовят под определённую целевую аудиторию. В то время как реальные новости не адресованы никому конкретно, и их ЦА всегда размыта, рассказал NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Александр Вураско.

Фейковые, искусственно сконструированные, manufactured, новости позволяют гибко таргетировать аудиторию и доставлять их «прямо в мозг» людей, которых требуется спровоцировать на определённый отклик. Фейковая новость провоцирует именно эмоциональную, подсознательную реакцию, которая опережает рациональное осмысление информации. Через какое-то время фейк будет, конечно, разоблачён, но поезд-то уже ушёл, требуемый отклик аудитории получен! Александр Вураско ведущий аналитик отдела цифровых угроз, компания Infosecurity ведущий аналитик отдела цифровых угроз, компания Infosecurity

Классическим примером fake news, причём запущенной не в соцсетях, а на государственном уровне, остаётся история с иракским химическим оружием.

Пробирка Колина Пауэлла Elise Amendola/AP/TASS

Тогда США использовали выдуманные аргументы как повод для свержения Саддама Хусейна, а позднее Госдепартамент был вынужден признать под давлением фактов, что эти сообщения были sexed-up, то есть сознательно приукрашены ужасающими подробностями. Но дело было уже сделано.