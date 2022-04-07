Информационная Хиросима: как фальшивые новости одержали победу в сосцетях

Если в былые времена миром правили сила оружия и власть денег, то в нынешнюю эпоху миллиарды людей стали (отчасти добровольно) марионетками гигантского спрута в виде социальных сетей, которые манипулируют общественным сознанием с эффективностью, от которой позеленели бы от зависти и Геббельс, и оруэлловский Большой Брат. Жертвами такой манипуляции становятся все пользователи соцсетей, независимо от их политической ориентации и национальности. Об этом говорили на открывшейся в среду в университете Чикаго трёхдневной конференции «
Я сам обманываться рад
Конференция была организована американским политологическим журналом The Atlantic. Из наиболее видных спикеров в ней приняли участие бывший президент США Барак Обама, лауреат Нобелевской премии мира (2021) Мария Ресса, старший советник Белого дома Дэвид Аксельрод и другие. Вопрос, который сегодня стоит перед всеми гражданами всех стран мира, они сформулировали так: «Борьба за правду может потребовать больших жертв, но готовы ли мы к ним?»
Веками известное изречение, что первой жертвой любой войны становится правда, в современных условиях должно быть скорректировано — «информационной войны». В 2020-х годах государства, партии и группы влияния всё реже «пачкают руки» традиционными «варварскими» способами достижения тех или иных целей — убийствами, бомбёжками и так далее. Сегодня гораздо быстрее, проще, наконец, дешевле сменить недружественный режим, разорить экономического конкурента, выиграть выборы, запустив в социальные сети вирусную рекламу (или антирекламу).
О таком виде бескровной, но оттого не менее жестокой войны прозорливо предупреждали ещё братья Стругацкие в повести «За миллиард лет до конца света». В повести, опубликованной в 1976 году, когда ни интернета, ни соцсетей в природе не существовало, её персонаж предупреждает: «Зачем громоздить горы трупов, когда можно тонко, хирургическим скальпелем пройтись по мозговым центрам?»
Выступления на чикагской научной конференции в целом пронизаны пессимистическим настроением: её участники придерживаются в каком-то роде фаталистического подхода и констатируют, что у человечества (во всяком случае в 2022 году) не видно желания избавиться от «сладкого плена» психологических манипуляторов.
В чем правда, брат?
Эта задача кажется участникам мероприятия в университете Чикаго тем более нерешаемой, что жертвы манипуляций одновременно являются соучастниками информационных диверсий и в подавляющем большинстве даже не понимают, что служат сразу и мишенью, и оружием таких «спецопераций».
Если бы мы в 2014 году знали, к чему приведёт включение Крыма в состав России восемь лет спустя, смогли бы мы так выстроить информационную политику, чтобы сегодня мир не являлся свидетелем происходящего? Нет, ничего бы не изменилось, — считает Мария Ресса.
По её мнению, масштабы дезинформации в интернете достигли сегодня таких масштабов, что это можно назвать «информационной Хиросимой». «Атомная бомбардировка» информационного поля, уничтожившая всю экосистему массовой информации, выразилась, по мнению Нобелевского лауреата, в том, что профессиональные журналисты отдали контроль над медиапространством безответственным блогерам и вообще людям, понятия не имеющим о том, что «слово может убить, слово может спасти».
В результате информационным полем завладела «виртуальная охлократия» (власть толпы). Создание контента оказалось отданным на откуп группам влияния, которые затопили соцсети взаимной ненавистью, в которой полностью тонут отдельные трезвые голоса.
На конференции в Чикаго был процитирован
В обществе страх и ненависть имеют тенденцию распространяться быстрее, чем факты. В одном только Twitter за 10 лет было опубликовано 126 тысяч постов, впоследствии оказавшимися фейками. При этом 1% лживых сообщений охватывает аудиторию до 100 тысяч человек, в то время как правдивые сообщения редко читает более тысячи пользователей, — констатируют исследователи MIT.
Для того чтобы определить, какие из упомянутых сообщений являются правдой, а какие — вымыслом, авторы доклада проводили проверку фактов по шести (!) независимым друг от друга источникам.
Вывод исследователи сделали неутешительный: фейковые новости имеют неизмеримо большее эмоциональное влияние на аудиторию, глубже проникают в сознание и дольше удерживаются в памяти, чем сообщения о реальных фактах.
Этот вывод почти дословно совпадает с печально известным изречением нацистского министра пропаганды Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё поверят массы».
Хвост виляет собакой
Но если фейки о жизни кинозвеёд беспокоят только их поклонников, то вбросы на темы политики, финансов, терроризма, природных бедствий имеют колоссальный разрушительный заряд и способны вызвать непредсказуемые по последствиям потрясения для мирового сообщества, предупреждают эксперты.
Они приводят в пример историю 21-летнего разносчика пиццы из штата Пенсильвания
Эксперты также обращают внимание, что новостные роботы, как правило, не различают фальшивые и подлинные новости и распространяют их в интернете с одинаковой скоростью. В результате более эмоционально заряженные фейки одерживают чистую победу над подлинными новостями.
Общественную формацию, в которой оказалась значительная часть человечества (во всяком случае, та его часть, которая имеет доступ к интернету), участники конференции предлагают определить как «надзирающий капитализм» (surveillance capitalism).
По их мнению, эволюция информационных технологий сегодня привела к превращению реальности сперва в «виртуальную» (virtual), затем в «дополненную» (augmented) и, наконец, в «сконструированную»
Эта общественная модель подразумевает, что поведение людей контролируется и инициируется с помощью целенаправленных вбросов. Инструментом такой манипуляции выступают информационные платформы наподобие Facebook (управляется компанией Meta, объявленной в РФ экстремистской), Twitter и других.
По данным самого Facebook, эта платформа в 2020 году удалила более 4,5 млрд (!!!) аккаунтов за публикацию фальшивых новостей. Facebook уверяет, то 99% из них были заблокированы немедленно и не успели «инфицировать» соцсеть. Но сама цифра, которая соответствует 60% населения Земли, потрясает,
Человеческое поведение всё более становится похожим на социальное поведение муравьёв. Люди развили передовые технологии, однако на уровне эмоций они остались в каменном веке, а на уровне общественного сознания — где-то в Средневековье. Это противоречие грозит полным разрушением демократических институтов и превращением людей в марионеток тех, кто владеет их персональными данными, — говорил Эдвард Уильсон.
Фейки из пробирки
Фейковые и реальные новости можно сравнить по эффективности, соответственно, с высокоточным оружием и с неуправляемыми бомбами. Первые по определению имеют больший «мобилизационный потенциал», чем правдивые, потому что их сознательно готовят под определённую целевую аудиторию. В то время как реальные новости не адресованы никому конкретно, и их ЦА всегда размыта, рассказал NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Александр Вураско.
Фейковые, искусственно сконструированные, manufactured, новости позволяют гибко таргетировать аудиторию и доставлять их «прямо в мозг» людей, которых требуется спровоцировать на определённый отклик. Фейковая новость провоцирует именно эмоциональную, подсознательную реакцию, которая опережает рациональное осмысление информации. Через какое-то время фейк будет, конечно, разоблачён, но поезд-то уже ушёл, требуемый отклик аудитории получен!
Классическим примером fake news, причём запущенной не в соцсетях, а на государственном уровне, остаётся история с иракским химическим оружием.
Тогда США использовали выдуманные аргументы как повод для свержения Саддама Хусейна, а позднее Госдепартамент был вынужден признать под давлением фактов, что эти сообщения были sexed-up, то есть сознательно приукрашены ужасающими подробностями. Но дело было уже сделано.