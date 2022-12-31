Инфекционист: в США выявили больше всего заражений «поедающей мозг» амебой Полковник медслужбы Чопха: 23 человека умерли в США от «поедающей мозг» амебы

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке Чаренчай Сопха сообщил, что больше всего заражений «поедающей мозг» амебой Неглерия Фоулера наблюдается в США. За девять лет, с 1995 по 2004 годы, в Соединенных Штатах от амебы умерли 23 человека, приводит слова доктора РИА Новости.

В Таиланде за 40 лет, с 1982 по 2021 годы, заразились амебой 17 человек, привел специалист данные Минздрава страны. Из них 14 случаев оказались смертельными. Редкость подобного заболевания связана с тем, что инфицирование происходит после попадания зараженной воды в нос, отметил доктор.

Заражение не происходит даже когда человек случайно выпивает заражённую этой амебой воду, если при питье вода не попадает в нос, причем таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв,- уточнил специалист.

Передача заражения от человека к человеку исключена, так как инкубационный период болезни составляет от трех до семи дней. После попадания в нос Неглерия Фоулера прикрепляется к обонятельному нерву и пожирает нервную ткань. После амеба двигается вверх и попадает в мозг.

Симптомами заражения амебой являются головная боль, тошнота, потеря обоняния, высокая температура, а также боль и сухость в горле.

Состояние быстро ухудшается, примерно на десятый день наступает смерть. Это страшная, но очень и очень редкая болезнь, — рассказал Сопха.

Ранее профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева рассказала, что в российских реках не водятся так называемые поедающие мозг амебы. Паразит способен вызывать первичный амебный менингоэнцефалит — инфекцию головного мозга, что в 97% случаев приводит к смерти.