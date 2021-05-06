Инфекционист из Бельгии оценил признание Moderna лучшей вакциной

https://static.news.ru/photo/915722fc-aeb6-11eb-bb33-96000091f725_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Определение лучшей в мире вакцины против коронавируса не было беспристрастным. Так считает преподаватель иммунологии в бельгийском Université catholique de Louvain, специалист по инфекционным заболеваниям Жан-Люк Гала, сообщает РИА Новости.

Не знаю, заслуженна ли награда, присуждённая Moderna Всемирным конгрессом вакцин в Вашингтоне... Можно заподозрить американцев в пристрастии к своему продукту. Не думаю, что присуждение этой награды было беспристрастным, — подчеркнул инфекционист.

Он добавил, что в вопросе признания вакцин «все тянут одеяло на себя». Препараты против коронавируса, уверен эксперт, используются и как дипломатическое оружие. Причём конкуренция обострилась не только среди лабораторий, создающих вакцины, но и между мировыми державами.

Что касается «Спутника V», Гала отметил, что в Европе «было стремление к тому, чтобы помешать российской вакцине стать одним из возможных вариантов».

Ранее стало известно, что разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США признана лучшей вакциной от коронавируса на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин. В рейтинге, составленном по неназванным параметрам, вакцина Moderna обошла известные и малоизвестные препараты. Также Moderna названа «лучшей новой технологией/платформой вакцины».