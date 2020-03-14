https://static.news.ru/photo/6f1a6770-66ec-11ea-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fei Maohua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вспышка коронавирусной инфекции может повториться в Китае, когда страна отменит карантин, заявил глава подразделения Национального института здоровья США Энтони Фаучи.

Распространение инфекции в КНР, где за два месяца заразились более 80 тысяч граждан, замедлилось до 11 новых случаев в сутки. Страна прошла пик эпидемии, считает Фаучи.

По мере того как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна. Надеюсь, этого не произойдёт, — цитирует инфекциониста РИА Новости.

По мнению специалиста, распространение коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах можно спрогнозировать по данным о Китае. Эпидемия продлится до нескольких месяцев.

Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция COVID-19 в марте стала пандемией, распространившись в 142 государства. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам РФ отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 161 тысячу человек.