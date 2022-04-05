Зеленский призвал реформировать ООН

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в дистанционном формате на заседании Совета Безопасности ООН призвал реформировать Всемирную организацию. Он заявил, что это необходимо сделать, поскольку Россия хочет превратить Украину в «молчаливых рабов».

Вы готовы закрыть ООН? Закончились времена международного права? Если вы считаете, что нет, то тогда вы должны действовать безотлагательно. Устав ООН нужно восстановить незамедлительно, необходимо провести реформу системы ООН, — заявил глава государства.

Он также отметил, что уверен в безрезультативности действий Совбеза ООН по вопросу российской спецоперации на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что Россия может забыть о демилитаризации и денацификации его страны. Более того, украинский лидер заявил, что может потребовать ответной денацификации от РФ.

Президент Украины ранее сообщил, что переговоры между Киевом и Москвой идут тяжело. Он отметил, что диалога между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, не будет, однако общение рабочих групп продолжится.

24 февраля российский лидер объявил о начале военной спецоперации на Украине. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Впоследствии на Россию обрушилась волна санкций со стороны других государств.