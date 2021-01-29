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Индус застрелил сестру перед свадьбой из-за фото

10:10, 31 января 2021 280
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель индийского города Мератх в штате Уттар-Прадеш убил свою сестру накануне свадьбы из-за появившихся в Сети её фото с любовником.

Снимки опубликовал любовник девушки, с которым она состояла в отношениях на протяжении нескольких лет. Он также отправил фото её родственникам.

Это привело брата невесты в ярость, поскольку он всегда был против их связи. Он одолжил пистолет у друга и убил сестру. В настоящее время мужчина находится под арестом. Свою вину он полностью признал, сообщает телеканал TV9.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве своей невесты накануне свадьбы. Тело девушки со множественными травмами было обнаружено её родственниками. Защита жениха просила избрать ему меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Сам он уверял, что не станет скрываться от следствия, но вину признавать отказался.

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