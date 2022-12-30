Индонезия сняла все коронавирусные ограничения

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Индонезия сняла все коронавирусные ограничения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Джоко Видодо. По его словам, у большей части населения страны уже есть антитела против этой болезни.

Ограничений на собрания и передвижения больше не будет, — заявил Видодо.

При этом президент призвал индонезийцев сохранять бдительность в отношении коронавируса.

Отмечается, что ранее большинство ограничений на передвижение уже были сняты для получателей хотя бы одной ревакцинации, однако власти требовали соблюдать масочный режим в помещении и использовать приложения для отслеживания COVID-19 при входе в общественные места.