Индонезия направила корабль для наблюдения за китайским судном Reuters: Индонезия направила корабль для наблюдения за судном китайской береговой охраны

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Индонезия направила военный корабль в Южно-Китайское море для наблюдения засудном береговой охраны Китая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на командующего ВМС Индонезии Лаксамана Мухаммада Али. Отмечается, что китайское судно ведет активную деятельность в данном районе.

Согласно данным слежения, китайское судно CCG 5901 плавает близ вьетнамского нефтегазового месторождения и индонезийского газового месторождения с 30 декабря 2022 года.

Индонезия направила военный корабль в Северное Натунское море для наблюдения за китайским судном береговой охраны, которое ведет активную деятельность в богатом ресурсами морском районе, — передает Reuters.

По словам командующего ВМС Индонезии, для наблюдения за судно привлекли военный корабль, морской патрульный самолет и БПЛА. Отмечается, что китайское судно не вело никакой подозрительной деятельности, слежка за ним осуществляется по причине нахождения в исключительно экономической зоне Индонезии.

Ранее газета Mirror сообщила. что военные специалисты в Великобритании заметили таинственные маневры кораблей ВМФ России в Черном море, которые сочли довольно необычными. Автор статьи Крис Хьюз уточнил, что российские корабли заметили на спутниковых снимках. Источники в военных кругах высказали предположение, что группировка ВМФ могла отправиться на некую тайную миссию. Эксперты утверждают, что это самые крупные маневры за последние несколько месяцев.

Кроме того, в ВМС Великобритании сообщили, что корабль HMS Portland следит за передвижением российского фрегата «Адмирал Горшков» в Северном море. Британские военные отметили, что фрегат, оснащенный управляемыми ракетами, сопровождается танкером «Кама». Корабль Portland при этом оснащен торпедами и оборудован передовыми гидролокаторами и датчиками, также на нем размещен специальный вертолет Merlin.