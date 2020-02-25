https://static.news.ru/photo/1c6a0bb0-57f7-11ea-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donal Husni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудница индонезийской комиссии по защите детей Ситти Хикмаватти вызвала возмущение общественности на родине, заявив, что женщины рискуют забеременеть от совместного купания в бассейне с мужчинами. Чиновнице грозит увольнение за её высказывания.

Как пишет The Independent, свою спорную позицию Хикмаватти высказала в интервью одному из местных телеканалов. По мнению чиновницы, у мужчин может случиться эякуляция от одного вида женщин в купальниках. Хикмаватти рассказала, что это влечёт за собой риски незапланированной беременности, так как существует особая, «сильная» сперма, которая может оплодотворять без контакта.

Столкнувшись с общественным осуждением, чиновница принесла извинения и заявила, что выражала личную позицию. Комиссии по защите детей Индонезии пришлось выпускать специальное заявление, в котором говорилось, что слова сотрудницы не выражают мнение всего ведомства. К дискуссии подключились индонезийские медики, заверившие, что забеременеть описанным способом в бассейне невозможно — хотя бы потому, что такую возможность исключают содержащиеся в воде хлор и другие химические вещества.

Спорные поступки и высказывания, ставящие под угрозу их карьеру, допускают и российские чиновники. Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года российский президент Владимир Путин уволил губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Глава региона ранее употребил в своей речи термин «мочить» в отношении журналистов, а также заставлял сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебного автомобиля, которые губернатор держал в высоко поднятой руке.